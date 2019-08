Ulkomaat

Malesiassa kuolleen 15-vuotiaan Noran kuolinsyy selvisi – oli kärsinyt pitkään nälästä ja stressistä

Poliisi on julkaissut uutta tietoa Malesiassa löytyneen 15-vuotiaan tytön kuolemasta.

Luksusloma sai karmean päätteen