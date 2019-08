Ulkomaat

Useita poliiseja haavoittunut ampumisessa Philadephiassa

Yhdysvalloissa useita poliiseja on haavoittunut Philadelphiassa yhä käynnissä olevassa ampumistilanteessa. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat.Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin kuusi poliisia on haavoittunut ampumisessa. Kenenkään vammat eivät tiettävästi ole hengenvaarallisia. Yksi poliiseista on saanut osuman päähänsä, mutta hän on tajuissaan, kertoo paikallismedia Philadelphia Inquirer. Toista poliisia on puolestaan ammuttu käteen.Washington Postin mukaan paikalla olevat uutishelikopterit lähettävät kuvaa, josta näkyy, kuinka useita poliiseja ja poliisiautoja on kerääntynyt erään talon ympärille Philadelphian lähiössä.Philadelphian poliisi sanoo Twitterissä, että ampumistilanne on yhä käynnissä ja kehottaa välttämään aluetta. Paikallisen CBS-kanavan mukaan tilanne on jatkunut jo yli kaksi tuntia ja aseen laukauksia kuuluu yhä. Kanavan mukaan epäilty olisi mies. On myös mahdollista, että ampujia on useita.Paikallisen poliisipäällikön mukaan tilanne sai alkunsa, kun poliisi oli ollut suorittamassa huumeisiin liittyvää tehtävää.