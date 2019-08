Italian kiistelty sisäministeri Matteo Salvini haluaa seuraavaksi pääministeriksi – riisui lomallaan paidan ja haluaa hajottaa hallituksen

Ulkomaat

Italian kiistelty sisäministeri Matteo Salvini haluaa seuraavaksi pääministeriksi – riisui lomallaan paidan ja

Italian





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salvini kertoi









Vaikka





Kohu





Hallituskriisi

Lähteet: Washington Post, Politico, New York Times, Corriere Della Sera