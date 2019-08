Ulkomaat

Tshadissa kuusi ihmistä kuoli naispuolisen itsemurhapommittajan tekemässä iskussa

Keski-Afrikassa Tshadissa kuusi ihmistä on kuollut naisitsemurhapommittajan tekemässä iskussa, kertoi nimettömänä pysyttelevä armeijan virkamies keskiviikkona. Myös paikallinen kansalaisjärjestö on vahvistanut uhriluvun.Pommi-isku tapahtui maan länsiosassa varhain keskiviikkona.Armeijalähteen mukaan yksi Kaiga-Kindjirian alueella tapahtuneessa iskussa kuolleista on sotilas. Lisäksi ihmisiä on haavoittunut iskussa, mutta armeijalähde ei kertonut tarkkoja lukuja.Kukaan ei ole vielä ilmoittanut olevansa iskun takana, mutta terroristijärjestö Boko Haram toimii alueella.Boko Haramin väkivaltaisuudet alkoivat vuonna 2009 pohjoisessa Nigeriassa, josta väkivaltaisuudet ovat sittemmin levinneet myös muille alueille, kuten Tshadiin.Äärijärjestön toiminnan seurauksena noin 27 000 ihmistä on kuollut, ja pelkästään Nigeriassa noin kaksi miljoonaa ihmistä on pakkosiirretty kotiseuduiltaan.Boko Haram on tehnyt ainakin kymmenen iskua Tshadissa vuoden 2018 jälkeen. Järjestö on kohdistanut iskunsa enimmäkseen armeijan asemapaikkoihin.