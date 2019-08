Ulkomaat

Dengue leviää Bangladeshissa ennätystahtiin, terveydenhuoltohenkilöstön lomat peruttiin

13.8. 23:29

Bangladesh Tänä vuonna tilanne on ollut poikkeuksellisen paha.

Hyttysen levittämä denguekuume leviää Bangladeshissa poikkeuksellista vauhtia. Terveysministeriö kertoi tiistaina, että ainakin 40 ihmistä on kuollut. Paikallisen median mukaan kuolonuhrien määrä on jo yli sata.



Tammikuun jälkeen yli 44 000 ihmistä on saanut sairaalahoitoa tautiin. Pelkästään maanantaina sairaalaan meni yli 2 000 ihmistä.



Yleensä tautitapauksia ilmenee sadekaudella kesä-syyskuussa, mutta tänä vuonna tilanne on ollut poikkeuksellisen paha. Lievempi muoto taudista aiheuttaa flunssan kaltaisia oireita, mutta kehittyessään verenvuotokuumeeksi tauti voi myös tappaa.



Terveysministeriö kertoo, että kaikkien julkisen terveydenhuollon työntekijöiden lomat on peruttu, jotta sairaat saisivat hoitoa. Ministeriön mukaan tilanne on hitaasti paranemassa, mutta juhlapyhien vuoksi kaupungeista kotiseuduilleen matkaavien pelätään aiheuttavan taudin leviämistä edelleen.