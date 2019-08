Ulkomaat

Joukko mielenosoittajia palasi Hongkongin lentokentälle – seuraa suoraa lähetystä paikan päältä

Sadat demokratiaa puolustavat mielenosoittajat ovat jälleen kokoontuneet Hongkongin lentokentälle. Eilen lentokentällä oli tuhansia mielenosoittajia, minkä vuoksi kenttä suljettiin väliaikaisesti. Lähtöselvitys saatiin auki varhain aamulla paikallista aikaa.Mielenosoittajat vastustavat viime viikonlopun mielenosoituksissa tapahtunutta poliisiväkivaltaa.Myös Finnairin maanantai-iltapäivän lento Helsinki-Vantaalta Hongkongiin peruttiin. Sen sijaan yhtiön maanantai-illan yölento siirrettiin tiistaiaamulle, mikä lähti Helsingistä suunnitellusti aamukahdeksan aikaan. Finnairin viestinnästä kerrottiin tiistaiaamuna STT:lle, että lennot pyritään lentämään normaalisti, mutta tilannetta tarkkaillaan koko ajan.Eilen peruttujen ja viivästyneiden lentojen vuoksi satoja lentoja on edelleen peruttu. Monilla kentälle jumiin jääneillä matkustajilla riittää kuitenkin sympatiaa mielenosoittajille. Uutistoimisto AFP:n haastattelemat matkaajat ymmärtävät, miksi hongkongilaiset ovat vihaisia.– Minä voin mennä koska tahansa takaisin Saksaan, mutta entä ne ihmiset, jotka kasvoivat täällä? Tämä on heidän kotinsa, sanoi saksalainen Frank Filser, joka yritti löytää uutta lentoa Saksaan syöpäsairaan isänsä luokse.Kaikilla ymmärrys ei riitä. Osa kertoo AFP:lle turhautuneensa, koska mielenosoitus vaikeuttaa merkittävästi heidän matkasuunnitelmiaan.– He voivat tehdä mitä haluavat, mutta sen ei kuuluisi haitata muita, Wing Au-yeung totesi AFP:lle."Silmä silmästä"Viranomaistietojen mukaan lentokentällä oli maanantaina enimmillään yli 5 000 mielenosoittajaa. Protestien vuoksi lentokenttä oli päivällä tukossa ja alueen parkkipaikat täpötäysiä. Kentän seinille oli tehty graffiteja, joissa luki muun muassa "silmä silmästä". Iskulause syntyi, kun erään mielenosoittajan kerrotaan menettäneen näkönsä toisesta silmästään sunnuntain väkivaltaisiksi yltyneissä yhteenotoissa.Hongkongin protestit ovat jatkuneet yli kaksi kuukautta. Ne alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.Mielenosoitusten myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.Lam kommentoi Hongkongin tilannetta tiistaina ja varoitti väkivallan puskevan Hongkongin "polulle, josta ei ole paluuta".– Väkivalta, oli kyse sitten väkivallan käytöstä tai sen hyväksymisestä, työntää Hongkongin polulle, josta ei ole paluuta, se syöksee Hongkongin yhteiskunnan hyvin huolestuttavaan ja vaaralliseen tilanteeseen, Lam totesi tiedotustilaisuudessa.Kiina heitti terrorismikortin pöytäänManner-Kiina on käyttänyt mielenosoituksista kovaa kieltä ja sanonut, että Hongkongin mielenosoittajien toiminnassa näkyy jo ensimmäisiä merkkejä "terrorismista". Hongkongin ja Macaon asioiden viraston tiedottajan mukaan mielenosoittajat ovat käyttäneet erittäin vaarallista väkivaltaa hyökätessään poliiseja vastaan Hongkongissa.Poliisi on tuonut kaduille vesitykkejä osana pyrkimyksiään hajottaa mielenosoitukset. Jo aiemmin poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja kumiluoteja.Valvontakameroilla varustetut vesitykkiajoneuvot on tuotu kaduille sen jälkeen, kun poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen useissa eri paikoissa Hongkongissa viikonloppuna.Viranomaisten mukaan 45 ihmistä loukkaantui yhteenotoissa, ja heistä kahden tila on vakava.Poliisia on arvosteltu liiallisen voiman käytöstä mielenosoittajia vastaan. Tiistaina Lam puolusteli poliisia toimittajille. Hänen mukaansa poliisi "oli erittäin vaikean tilanteen edessä".Poliisi on myös pidättänyt mielenosoittajia. Aktivistien mukaan siviiliasuiset, protestiliikkeen tunnusväriin mustaan pukeutuneet poliisit ovat liittyneet joukkoon ottaakseen mielenosoittajia kiinni.BBC kertoi, että Hongkongin viranomaiset ovat myöntäneet valeasuisten poliisien käytön.Pelätyt joukot Hongkongin rajalleMaanantaina Kiinan valtionmediassa julkaistiin videoita panssaroiduista miehistönkuljetusvaunuista, joilla mediatietojen mukaan ollaan siirtämässä Manner-Kiinan puolisotilaallisia poliisivoimia Shenzhenin kaupunkiin Hongkongin rajalle.Kiinalainen valtio-omisteinen Global Times -sanomalehti väitti, että puolisotilaalliset poliisivoimat kokoontuvat "suuren mittakaavan harjoituksia varten".Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän omat joukkonsa tukahduttamaan yli kaksi kuukautta jatkuneen protestiliikkeen. Kiinan asevoimat kommentoi heinäkuun lopulla, että armeija voi tulla Hongkongiin, jos aluehallinto sitä heiltä pyytää.