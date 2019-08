Ulkomaat

Joukko mielen­osoittajia palasi Hongkongin lento­kentälle – satoja lentoja yhä peruttu

”Silmä silmästä”

Kiina heitti terrorismikortin pöytään

Pelätyt joukot Hongkongin rajalle