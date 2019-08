Ulkomaat

Hongkongin lentoasema ajautui täyteen kaaokseen

Kiinalta painava viesti mielenosoittajille









saapuvia matkailijoita on maanantaina ollut vastassa mielenosoittajia julisteet käsissään.Viranomaistietojen mukaan lentokentällä oli ainakin 5000 mielenosoittajaa.– Älä luota poliisiin, mielenosoittajat huusivat saapumisaulan käytävällä.Uutiskanava CNN https://edition.cnn.com/asia/live-news/hong-kong-protests-airport-intl-hnk/index.html raportoi kaaokseen ajautuneelta lentokentältä. Mielenosoittajat kertoivat CNN:lle, että heillä ei ole suunnitelmaa. Monet vain kiertelevät ympäriinsä.Jotkut matkustajat ja mielenosoittajat istuivat lähtöselvityspisteiden tiskien takana ja matkalaukkujen liukuhihnoilla.Matkustajat vaikuttivat CNN:n mukaan turhautuneilta. Henkilökuntaa ei näkynyt, eikä matkustajia kirjattu lennoille. Ainoastaan yhdellä infotiskillä oli työntekijä, mutta tiskille oli pitkä jono.Paikalle oli tullut konsulaattiedustajia, ja vapaaehtoisia oli ohjaamassa matkustajia ulos lentokentältä.Moni oli huolissaan lentokentän ulkopuolella päivystävistä poliisipartioista kyynelkaasuineen.Bussit ja junat olivat täynnä, eikä paikallista valuuttaa voinut vaihtaa, koska rahanvaihtopisteet olivat kiinni.Protestit ovat osa jo yli kaksi kuukautta kestäneitä mielenosoituksia, jotka alkoivat kiistellyn luovutuslain vastustamiseksi. Laki olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan, mutta mielenosoitusten myötä ehdotuksesta luovuttiin.Lentokentän mielenosoittajat protestoivat poliisin mielenosoitusten hajottamiseksi käyttämää väkivaltaa.Mielenosoitukset yltyivät, kun verkossa levitettiin kuvaa naisesta, joka sai silmävamman mellakkapoliisin hajottaessa väkijoukkoukkoja sunnuntai-iltana.Viikonlopun väkivaltaisten yhteydenottojen jälkeen Kiinan viranomaiset antoivat ankaran varoituksen mielenosoittajille.Pekingissä pidetyssä lehdistötilaisuudessa Hongkongin ja Macaon asiainministeriön tiedottaja Yang Guang https://www.is.fi/haku/?query=yang+guang kutsui mielenosoittajia sydämettömiksi ja sanoi heidän heittäneen polttopulloja poliisia päin.– He ovat jo tehneet vakavia väkivaltaisia rikoksia ja nyt he ovat alkaneet osoittaa terrorismin merkkejä, hän sanoi.Kiinan käyttämä retoriikka on herättänyt huolta hongkongilaisissa. Valtiollisessa propagandassa on viime viikkoina tapahtunut merkittävä muutos. Aluksi niistä hädin tuskin raportoitiin, mutta nyt valtion tiedotusvälineet ovat korostaneet yhä enenevissä määrin mielenosoitusten väkivaltaista puolta ja pyrkineet mustamaalaamaan mielenosoittajia separatisteiksi, joita muun muassa Yhdysvallat kontrolloi.Hongkongin poliisi esitteli maanantaina mellakoiden torjuntaan tarkoitettujen ajoneuvojen vesitykkiä, jollaista ei ole koskaan aiemmin käytetty Hongkongissa.Myös puolustusvoimien järjestämää suurharjoitusta Shenzhenissä lähellä Hongkongin rajaa on pidetty mahdollisena viestinä mielenosoittajille.