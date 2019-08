Ulkomaat

Kiinan Lekima-taifuunin kuolon­uhrien määrä kasvoi, ihmisiä on edelleen kateissa 12.8. 9:05

Kiinaan iskeneen Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä on kasvanut 44:een, kertoo valtiollinen televisiokanava CCTV.

44 kuolonuhrin lisäksi yli miljoona ihmistä on evakuoitu myrskyn tieltä, ja ainakin 16 ihmistä on kateissa.



Xinhua-uutistoimiston mukaan kuolonuhrien määrä Zhejiangin maakunnassa on 39, joista ainakin parikymmentä kuoli rankkasateiden aiheuttamassa maanvyörymässä. Eilen Lekima jatkoi matkaansa Shandongin maakuntaan, jossa viisi on kuollut, seitsemän kateissa ja yli 180 000 ihmistä jättänyt kotinsa.