Ulkomaat

Gazan rajalla ammuttiin taas palestiinalainen, ampumistapaus jo kolmas rajalla elokuussa

Gazan rajalla ammuttiin taas palestiinalainen, ampumistapaus jo kolmas rajalla elokuussa 11.8. 15:54

Israelilaissotilaat ampuivat palestiinalaisen Gazan rajalla sunnuntaina.

Israelin armeijan mukaan sotilaat ampuivat miehen, joka oli ensin ampunut sotilaita. Palestiinalaisten terveysministeriö vahvisti, että 26-vuotias mies oli surmattu.



Ampumistapaus on jo kolmas Gazan rajalla elokuussa. Lauantaina israelilaissotilaat ampuivat neljä aseistautunutta palestiinalaista, joista yhden sanottiin ylittäneen rajan ja heittäneen sotilaita käsikranaatilla.



Elokuun alussa Israelin armeija kertoi ampuneensa palestiinalaisen, joka oli ylittänyt rajan ja tulittanut sotilaita kostaakseen veljensä kuoleman. Kolme sotilasta haavoittui tilanteessa.



Gazassa ja sen raja-alueella on kuollut ainakin 302 palestiinalaista Israelin tulitukseen viime vuoden maaliskuun jälkeen. Väkivaltaisuuksissa on kuollut seitsemän israelilaista.