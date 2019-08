Ulkomaat

Kiinassa riehuvan taifuunin uhriluku nousee – yli miljoona ihmistä evakuoitu, tuhansia lentoja peruttu





Laajoja sähkökatkoja ja tuhansia kaatuneita puita





Kiinassa Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä on noussut 32:een, kertovat paikalliset viranomaiset. Pelastusjoukot ovat etsineet kateissa olleita ihmisiä myrskyn aiheuttaman maanvyöryn alta. Viranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä on kateissa myrskyn jäljiltä Zhejiangin maakunnassa. Maakunnan viranomaisten mukaan useita pelastus- ja etsintäoperaatioita on käynnissä.Kiinassa yhteensä yli 3 200 lentoa on peruttu taifuunin vuoksi. Lentokoneet ovat jääneet maahan muun muassa Shanghaissa. Finnairin mediapalvelusta kerrotaan, että eilinen lento Shanghaihin peruttiin, ja näin ollen myös tämän päivän paluulento on peruttu.Zhejiangin viranomaiset kertovat taifuunin aiheuttaneen valtavat taloudelliset tappiot. Esimerkiksi yksistään Linhain kaupungissa 183 taloa on romahtanut ja yli 600 vaurioitunut.Lauantaina valtiollinen televisiokanava CCTV kertoi lauantaina, että 18 ihmistä kuoli Wenzhoun kunnassa jäätyään maanvyöryn alle. Ei ole selvillä, kuolivatko sunnuntaina ilmoitetut 14 uhria samassa vyöryssä.Taifuuni rantautui Kiinan itärannikolle varhain lauantaina, ja sen alta on evakuoitu yli miljoona ihmistä.Uutistoimisto Xinhuan mukaan Zhejiangissa sijaitsevassa Wenlingin kaupungissa mitattiin yli 50 metriä sekunnissa puhaltaneita myrskytuulia. Tuulet kaatoivat alueella tuhansia puita ja aiheuttivat laajoja sähkökatkoja.Suurkaupunki Shanghaissa evakuoitiin noin 300 000 asukasta, ja hätämajoituksissa kerrottiin olevan yli 110 000 ihmistä.Lekima-taifuuni etenee pitkin Kiinan rannikkoa Shanghaista pohjoiseen. Nyt se on saavuttanut Jiangsun maakunnan ja jatkaa sunnuntaina edelleen Shandongiin. Molemmissa maakunnissa on jo annettu myrskyvaroitus.