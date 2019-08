Ulkomaat

Norjan moskeija-ampumisesta epäillyn kotoa löytyi sukulaisnaisen ruumis

Murhattu nainen on epäillylle sukua





Epäilty on lähistöllä asunut norjalaismies

Muslimien juhlaan varaudutaan lisäresurssein