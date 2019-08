Ulkomaat

Syyriassa 70 taistelijaa on kuollut hallituksen joukkojen ja kapinallisten välisessä yhteenotossa

Sotatarkkailija Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan taisteluissa kuoli 32 hallituksen joukkojen edustajaa ja 38 Hayat Tahrir al-Sham -jihadistiryhmän kapinallista. Ryhmä kuuluu Syyrian entisen al-Qaidan liittolaisiin.Jihadistiryhmä on tammikuusta alkaen pitänyt hallussaan suurinta osaa Idlibin maakunnasta ja osia muun muassa Hamasta ja Alepposta. Alueella toimii myös useita muita aseellisia kapinallisjoukkoja.Hallituksen joukot ovat viime aikoina vallanneet vastustajansa hallussa olleita alueita takaisin.Idlibin maakunnan alue on yksi viimeisimpiä al-Assadia vastustavien joukkojen hallussaan pitämiä alueita. Lauantain yhteenotto tapahtui vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun Syyrian hallitus hylkäsi lyhyeksi jääneen tulitauon. Se syytti kapinallisia tulitaukosopimuksen rikkomisesta.Yhä kiihtyvät hallituksen joukkojen hyökkäykset alueelle ovat Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan tappaneet huhtikuusta alkaen yli 800 siviiliä. YK:n mukaan väkivaltaisuudet ovat saaneet 400 000 ihmistä jättämään kotinsa.Syyrian konfliktissa on kaikkiaan kuollut jo yli 370 000 ihmistä ja miljoonat ovat joutuneet pakoon kodeistaan. Konflikti alkoi vuonna 2011, kun hallitusta vastustavat mielenosoitukset tukahdutettiin väkivaltaisesti.