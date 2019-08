Trumpit poseerasivat ammuskelussa orvoksi jääneen vauvan kanssa – ”Miksi he******ssä hän pitää peukkua pystyssä?”

Ulkomaat

Trumpit poseerasivat ammuskelussa orvoksi jääneen vauvan kanssa – ”Miksi he******ssä hän pitää peukkua pystyss

Yhdysvaltain presidenttipari vieraili viime viikolla Texasissa El Pason yliopistollisessa lääketiedekeskuksessa, jossa hoidetaan viikon takaisen lauantain joukkoampumisen uhreja.



Jälkikäteen Twitterissä julkaistussa kuvassa Donald Trump https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpja Melania Trump https://www.is.fi/haku/?query=melania+trumpposeeraavat kahden muun henkilön seurassa sylissään El Pason ammuskelun seurauksena orvoksi jäänyt vauva.



Kuvassa Trump hymyilee iloisesti peukku pystyssä.



– Tapasin monia uskomattomia ihmisiä eilen Daytonissa, Ohiossa ja El Pasossa, Teksasissa. Heidän yhteisönsä ovat vahvat ja murtamattomat, twiitissä sanotaan.



Twiitti aiheutti kohun pian julkaisun jälkeen. Muun muassa Washingtonissa sijaitsevan Georgetownin yliopiston professori Donald Moynihan https://www.is.fi/haku/?query=donald+moynihankritisoi twiittiä runsassanaisesti.



– Lapsi on juuri menettänyt molemmat vanhempansa valkoisen ylivallan kannattajan takia, joka ajoi kymmenen tuntia Walmartiin tappaakseen latinalaisamerikkalaisia, koska hän oli Trumpin tavoin huolissaan maahanmuutosta. Miksi presidentti ja hänen vaimonsa hymyilevät? Miksi helvetissä hän pitää peukkua pystyssä?, Moynihan kirjoittaa.



Trumpin twiittiä on kommentoitu mauttomaksi ja Trumpia on syytetty empatian puutteesta El Pason ammuskelun uhreja kohtaan.





Vauvan isä oli Trumpin kannattaja

Amerikkalainen CNNhttps://edition.cnn.com/2019/08/09/politics/trump-baby-photo-el-paso/index.html selvitti kohukuvan taustoja.



Lehden mukaan kaksikuukautisen vauvan vanhemmat, 24-vuotias Jordan Anchondohttps://www.is.fi/haku/?query=jordan+anchondo, ja 23-vuotias Andre Anchondohttps://www.is.fi/haku/?query=andre+anchondo, menehtyivät molemmat El Pason joukkoammuskelussa, kun he yrittivät suojata vauvaansa luodeilta.



Pariskunnalla on lisäksi 5-vuotias tytär ja 2-vuotias lapsi, jotka eivät olleet kohtalokkaana lauantaina mukana Walmartissa.



Twitterissä jaetussa kuvassa Trumpien rinnalla poseeraa orvoksi jääneen lapsen setä Tito Anchondohttps://www.is.fi/haku/?query=tito+anchondo.



Hän kertoi El Paso Times- lehdelle, että hänen veljensä ja orvoksi jääneiden lasten isä Andre Anchodo oli Trumpin kannattaja.



– Haluan hänen tietävän, että perheemme seisoo presidentin rinnalla, Tito Anchondo sanoi tiedotusvälineelle.



Hän myös kertoi, että halusi kertoa nimenomaan presidentille, mitä hänen veljensä teki perheensä suojelemiseksi päivänä, jolloin hänet ammuttiin.



Anchondojen vauva kotiutui yliopiston lääkärikeskuksesta jo ennen Trumpin vierailua, mutta hänet tuotiin takaisin presidenttiparin vierailun ajaksi, sairaalan virkamies vahvisti CNN:lle.





Uhrit kieltäytyvät tapaamisesta

The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/politics/some-el-paso-shooting-victims-wouldnt-meet-trump-medical-center-spokesman-says/2019/08/08/aa8e5efa-b991-11e9-b3b4-2bb69e8c4e39_story.html?noredirect=on uutisoi torstaina, että yksikään El Pason yliopistollisessa lääketiedekeskuksessa hoidettavista joukkoampumisen uhreista ei suostunut tapaamaan presidenttiä keskiviikkona.



Myös toisessa sairaalassa hoitoa saavat uhrit ilmoittivat, etteivät he halua tavata presidenttiä. Moni elpasolainen vastusti presidenttiparin vierailua Trumpin rasististen puheiden takia.



Valkoisen talon tiedottaja Stephanie Grisham https://www.is.fi/haku/?query=stephanie+grishampuolestaan kertoi lausunnossaan, että presidenttipari tapasi El Pason ammuskelun uhreja ja että he saivat sairaalassa lämpimän vastaanoton.



Trumpia on muun muassa syytetty vihaa lietsovasta retoriikasta sekä ennen ampumista että sen jälkeen.



Trumpin maahanmuuttajien vastaisten puheiden uskotaan rohkaisevan maahanmuuttajien vastaisia ryhmiä veritekoihin.



22 ihmistä tappaneen ja kymmeniä haavoittaneen Patrick Crusiuksen https://www.is.fi/haku/?query=patrick+crusiuksenon kerrottu julkaisseen manifestin verkkofoorumilla vain 20 minuuttia ennen ensimmäistä hätänumerosoittoa. Manifestissa Crusius hyökkää latinalaisamerikkalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan syyttäen heitä muun muassa työpaikkojen viemisestä ja kulttuurien sotkemisesta Yhdysvalloissa.