Ulkomaat

Taifuuni runteli Kiinan Wenlingiä jopa 52 m/s – yli miljoona ihmistä evakuoitu

10.8. 7:50

Viranomaiset ovat varoittaneet tulvista ja maanvyörymistä.

Taifuuni Lekima on rantautunut Kiinan itärannikolle. Uutistoimisto Xinhuan mukaan taifuunin rankkasateiden ja myrskytuulten alta on evakuoitu kodeistaan jo yli miljoona ihmistä.



Xinhuan mukaan Wenlingin kaupungissa on mitattu 52 metrin sekuntinopeudella puhaltaneita myrskytuulia. Tuulet ovat kaataneet alueella jo tuhansia puita ja aiheuttaneet sähkökatkoja.



Lekima murjoi aiemmin Taiwania, jossa kymmeniätuhansia kotitalouksia oli ilman sähköä ja yli 500 lentoa peruttiin.



Taifuunin odotetaan matkaavan pohjoiseen kohti Shanghaita.