Ulkomaat

Pohjois-Korea ei malta pitää ammuksiaan maassa, taas uusi asetesti

10.8. 1:57

Pohjois-Korea Maa on aiemmin ampunut ballistisia ohjuksia mereen.

Pohjois-Korea jatkaa viime viikkoina kiihtyvällä tahdilla tekemiään asekokeita. Maa laukaisi jälleen maanantaina kaksi tunnistamatonta ammusta Japaninmereen, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimien esikunta uutistoimisto Yonhapin mukaan.



Puolustusvoimat kertoo analysoivansa tilannetta ja olevansa valmiustilassa.



Pohjois-Korea on viime viikkoina tehnyt useita asekokeita. Se on muun muassa ampunut ballistisia ohjuksia mereen.



Maa on sanonut haluavansa asekokeillaan varoittaa Etelä-Koreaa ja Yhdysvaltoja, joiden yhteiseen sotilasharjoitukseen se on suhtautunut kriittisesti.