Ulkomaat

Venäläismedia: Siperialaisella ammusvarikolla taas uusia räjähdyksiä – useita loukkaantuneita

9.8. 19:50

Jo aiemmin alkuviikosta ongelmia aiheuttaneella ammusvarikolla Venäjän Krasnojarskissa on tapahtunut jälleen uusia räjähdyksiä, uutisoivat uutistoimisto Tass ja mediatalo RT.

Mediatietojen mukaan kahdessa räjähdyksessä on loukkaantunut useita ihmisiä, joiden tarkasta määrästä liikkuu eriäviä tietoja. Tassin mukaan loukkaantuneita olisi kahdeksan ja RT:n mukaan yhdeksän.



Viranomaisten mukaan varikolla on syttynyt jälleen tulipalo ja lähialueen asukkaita on jälleen evakuoitu. Maanantaina samalla varikolla tapahtuneiden räjähdysten jälkeen lähialueilta evakuoitiin tuhansia ihmisiä.