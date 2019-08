Ulkomaat

Useita ihmisiä puukotettu sairaalassa Japanissa

Juuri nyt

Useita ihmisiä puukotettu sairaalassa Japanissa 9.8. 14:04

Ainakin kaksi on loukkaantunut puukotuksessa.

Useita ihmisiä on puukotettu perjantai-iltana paikallista aikaa Japanin länsiosassa sijaitsevassa Ehimen prefektuurin sairaalassa, pelastusviranomaiset kertovat uutistoimisto Kyoto Newsin mukaan.



Ainakin kaksi ihmistä loukkaantui. Median mukaan heitä on puukotettu vatsaan.



He ovat sairaalahoidossa.



Perjantai-iltana paikallista aikaa paikallinen hätäkeskus sai puhelun, jossa kerrottiin, että veitsellä varustautunut mies on tunkeutunut Shikokuchuon kaupungin sairaalaan.

Aiheesta lisää hetken kuluttua