Maailmaa järkyttäneistä julmista Tate-murhista 50 vuotta: Kukaan Charles Mansonin ”murha­perheen” jäsenistä ei

Charles Manson: Kuoli 83-vuotiaana vankilassa 2017





Susan Atkins: Kuoli vankilassa 2009





Patricia Krenwinkel: Istuu tuomiotaan Chinon naisvankilassa





Leslie Van Houten: Istuu Coronan naisvankilassa – suositeltu vapauttamista





Charles ”Tex” Watson: Saarnaaja, istuu vankilassa