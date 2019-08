Ulkomaat

Malaria vauhkoaa Burundissa, lähes kuollut 2 000 tautiin tänä vuonna

Keskisen Afrikan Burundissa 1 800 ihmistä on kuollut tänä vuonna malariaan, YK:n humanitaaristen asioiden toimisto OCHA kertoi tiistaina. Malariaan kuolleiden määrä on täten yhtä suuri kuin ebolan aiheuttamat kuolemat naapurivaltiossa Kongon demokraattisessa tasavallassa.Burundissa on tänä vuonna varmistettu 5,7 miljoonaa malariatapausta, kun Burundin väkiluku on noin 11 miljoonaa.OCHAn mukaan esimerkiksi hyttysverkkojen puutteet sekä vastustuskyvyltään heikkojen ihmisten siirtyminen vuoristosta hyttysseuduille ovat pääsyyt kriisiin.Burundi ei ole julistanut hätätilaa malariaepidemian vuoksi. Burundin hallinnon riveistä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, ettei hallinto halua osoittaa heikkouttaan ensi vuoden vaalien lähestyessä.Vuonna 2017 Burundi julisti hätätilan, kun 700 ihmistä oli kuollut malariaan.