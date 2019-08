Ulkomaat

Joukkoampuminen joka päivä – synkät faktat vihan vuorokauden taustalla

Yhdysvaltojen joukkoampumisissa kuoli yhteensä 30 ja loukkaantui 69 ihmistä.Texasin El Pasossa mies ampui Walmartissa 20 ihmistä kuoliaaksi. Tekoa tutkitaan kotoperäisenä terrori-iskuna. Ohion Daytonissa mies avasi tulen yhden aikaan yöllä baarin edessä tappaen 10. Kummassakin iskuissa loukkaantui lisäksi 26. Yllä video tapahtuneesta.Illinoisin Chicagossa loukkaantui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 14 ihmistä ja kuoli yksi kahdessa erillisessä joukkoampumisessa. Toisessa ampuja iski kaupunginosajuhlaan, toisessa taas tulitti puistoa.Lisäksi Tennesseen Memphisissä joukkoampumisessa loukkaantui kolme ja kuoli yksi. Myös perjantai oli verinen: Virginian Suffolkissa ampuja tappoi yhden ja haavoitti kolmea uhria itsemurhaiskussa, jossa hän kuoli itse. Maanantaina New Yorkissa ammuttiin kadulla neljää.joukkoampumisissa on Yhdysvalloissa kuollut jo 273 ihmistä, kun joukkoampumisella viitataan yksittäiseen tapahtumaan, jossa ampuja haavoittaa tai kuolettavasti ampuu ainakin neljää. Motiivi ei merkitse tilastoinnissa vaan surmat voivat liittyä niin terrorismiin, jengiväkivaltaan kuin perheväkivaltaan.Tänä vuonna joukkoampumisia on myös tapahtunut 255. Vuotta on kulunut 217 päivää.Suuressa osassa tapauksissa kuolonuhreilta on vältytty. El Pason ampuminen on eniten uhreja vaatinut joukkoampuminen tänä vuonna ja seitsemänneksi tappavin joukkoampuminen sitten vuoden 1991.Toinen tapa mitata joukkoampumisia on katsoa kuolonuhreja. Neljä henkeä tai enemmän vaatineita tapauksia on tänä vuonna 20. El Pason jälkeen tappavin isku oli 31. toukokuuta Virginia Beachissa, jolloin 13 kuoli joukkoampumisessa kaupungin hallintorakennuksessa.Joukkompumisia on tapahtunut niin kirkoissa, kouluissa, ostoskeskuksissa kuin yökerhoissa. Heinäkuussa Kaliforniassa ampuja avasi tulen valkosipulifestivaaleilla surmaten kaksi lasta.Maantieteellisesti joukkoampumiset painottuvat rannikoille, missä myös leijonanosa yhdysvaltalaisista asuu.Yhdysvalloissa omistetaan eniten aseita suhteessa asukaslukuun. Maassa on 120,5 tuliasetta sataa ihmistä kohti. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin Jemenissä, joka on tilastossa toisena ja sisällissodan kourissa.Suomessa aseita on 32,4 sataa henkeä kohtaan, mikä on myös kansainvälisessä vertailussa paljon, kahdeksanneksi eniten.Kaksi kolmesta aseenomistajasta kertoo omistavansa aseen ensisijaiseksi turvallisuuden vuoksi. Lisäksi 38 prosenttia kertoo metsästävänsä ja 30 prosenttia harrastavansa ampumista. Miehet omistavat aseita naisia useammin.72 prosenttia yhdysvaltalaisista on käyttänyt asetta joskus elämässään, ja joka toisella aikuisella on perheessä ase. Vähiten aseita omistetaan itärannikon kaupungeissa.ovat Yhdysvalloissa löyhät, ja aseet ovat suhteellisen halpoja. Käsiaseen voi saada 200 dollarilla ja kiväärin 1 500 dollarilla.Tuliaseisiin on kuollut yli 33 000 tänä vuonna. Tutkimuksen mukaan 44 prosenttia yhdysvaltalaisista tuntee jonkun, jota on elämässään ammuttu. Valtaosa asekuolemista on itsemurhia. Henkirikoksista yli 60 prosenttia tehdään ampuen, kun esimerkiksi Britanniassa vastaava luku on alle viiden prosentin.Aseenkanto-oikeus pohjaa perustuslain toiseen lisäykseen vuodelta 1791. Se sallii jokaiselle luvan kantaa asetta puolustaakseen itseään. Tuolloin Yhdysvallat käsitti vain Britanniasta itsenäistyneen itärannikon, joka 1800-luvun myötä levisi ”villiin” länteen, jota alkuperäisasukkaat asuttivat.Korkein oikeus linjasi 2010, etteivät osavaltiot saa rajoittaa aseenkanto-oikeutta. Monissa osavaltioissa aseen kanssa saa liikkua julkisilla paikoilla, kunhan se ei näy ulospäin.Kuusi kymmenestä yhdysvaltalaisesta on sitä mieltä, että aselakien pitäisi olla nykyistä tiukempia, viimesyksyinen tutkimus kertoi. Demokraattien ja republikaanien äänestäjät näkevät asian eri tavoin. Molempien kannattajista kuitenkin lähes 90 prosenttia on sitä mieltä, ettei mielenterveysongelmista kärsivien tai poliisin tarkkailulistalla olevien tulisi antaa kantaa asetta.Vaikka valtaosa aikuisista on nykyään sitä mieltä, että aselakien pitäisi olla nykyistä tiukempia, vain 47 prosenttia ajattelee, että joukkoampumiset vähenisivät aselakeja kiristämällä. 29 prosenttia yhdysvaltalaisista uskoo, että rikosten määrä vähenee lisäämällä aseita. Floridassa hyväksyttiin tuhoisien kouluampumisien jälkeen toukokuussa laki, joka sallii aseet opettajilla.Kansallinen kivääriyhdistys NRA käyttää vuodessa miljoonia lobbaamiseen. Se toimii lähellä republikaanien oikeistosiipeä. Järjestön epäillään lahjoittaneen 25 miljoonaa dollaria Trumpin vaalikampanjaan 2016, mikä olisi tuhatkertaisesti sallittu summa.