Ulkomaat

Intia poisti Kashmirin erityisalueen aseman ja toi alueelle kymmeniätuhansia sotilaita

Intia poisti Kashmirin erityisalueen aseman ja toi alueelle kymmeniätuhansia sotilaita

5.8. 9:58

Useita aluejohtajia on asetettu kotiarestiin.

Intian hallitus on presidentin asetuksella poistanut Kashmirin erityisalueen aseman. Uuden asetuksen on määrä tulla voimaan välittömästi.



Asetus on estänyt maanomistuksen muilta kuin muslimienemmistöisen Kashmirin asukkailta. Aseman menettämisen on pelätty heikentävän muslimien asemaa alueella.



Uutistoimisto AFP:n viranomaislähteen mukaan Intia on lähettänyt alueelle 70 000 lisäsotilasta ja määrännyt ulkonaliikkumiskiellon. Useat Kashmirin aluejohtajat on myös asetettu kotiarestiin.



Kashmirin alue on ollut jaettu Intian ja Pakistanin välillä vuodesta 1947 asti. Väkivaltaisuudet ja yhteenotot alueella ovat jatkuneet vuosikymmeniä.