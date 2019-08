El Pason joukkosurmaajalle vaaditaan kuolemantuomiota – demokraattien syyttävä sormi sojottaa kohti Trumpia: ”Amerikka on kotimaisen terrorismin kohteena”

Ulkomaat

El Pason joukkosurmaajalle vaaditaan kuolemantuomiota – demokraattien syyttävä sormi sojottaa kohti Trumpia: ”

Viranomaiset

Viharikokset ovat lisääntyneet jokaisena kolmena hallintovuotena, jolloin meillä on presidenttinä henkilö, joka kutsuu meksikolaisia raiskaajiksi ja rikollisiksi.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

El Paso









Myös









Valkoinen nationalismi on yksi pahuuden syistä, mikä motivoi ja inspiroi ainakin joitain ihmisiä tappamaan muita amerikkalaisia. Presidentin vastuulla olisi kitkeä tällainen heti alkuunsa.

Valkoisen

selvittävät, liittyikö joukkoammuskeluun Yhdysvaltain El Pasossa rasistisia, siirtolaisvastaisia piirteitä.El Pasossa 20 ihmistä surmanneen miehen epäillään julkaisseen netissä vain 20 minuuttia ennen iskuja nelisivuisen julistuksen, jossa sanoo hyökkäyksen olevan vastaus ”latinalaisamerikkalaisten siirtolaisten invaasioon Texasiin”.Texasin syyttäjäviranomaiset kertoivat eilen, että tapausta tutkitaan ”kotimaisena terrori-iskuna”. Syyttäjä ilmoitti myös aikovansa vaatia tekijälle kuolemantuomiota. Miestä vastaan nostettiin murhasyytteet.Epäilty ampuja on medialähteiden mukaan 21-vuotias Patrick Crusius https://www.is.fi/haku/?query=patrick+crusius , joka asuu Allenissa Dallasin lähellä, yli 1 000 kilometriä El Pasosta itään. Yli 80 prosenttia El Pason asukkaista on latinotaustaisia.El Pason poliisipäällikkö Greg Allen https://www.is.fi/haku/?query=greg+allen kertoi, että poliisi tutkii netistä löytynyttä julistusta, joka saattaa viitata ”potentiaaliseen viharikokseen”. Kirjoituksessa käytetään valkoista nationalismia ajavia kielikuvia, sekä osoitetaan rasistista vihaa maahanmuuttajia ja latinalaisamerikkalaisia vastaan syyttäen siirtolaisia työpaikkojen viemisestä.Lisäksi viestissä ilmaistaan tuki maaliskuussa Uuden-Seelannin Christ­churchissa 51 ihmistä ampuneelle joukkosurmaajalle.sijaitsee Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Meksikon presidentin Andrés Manuel López Obradorin https://www.is.fi/haku/?query=andres+manuel+lopez+obradorin mukaan ainakin kuusi El Pason ammuskelussa kuolleista oli Meksikon kansalaisia.Presidentti Donald Trump https://www.is.fi/haku/?query=donald+trump on koko kautensa kiivaasti ajanut muurin rakentamista rajalle laittoman siirtolaisuuden estämiseksi. Trumpia kritisoivien mielestä presidentin lausunnot aiheen ympärillä sekä muut viittaukset vähemmistöihin ovat lietsoneet rasismia ja muukalaisvihaa yhteiskunnassa.El Pasosta kotoisin oleva, demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Beto O’Rourke https://www.is.fi/haku/?query=beto+o%E2%80%99rourke syytti tuoreeltaan presidentti Trumpin valkoisen nationalismin kannattajaksi.– Hän (Trump) on rasisti ja lietsoo lisää rasismia maassamme. Se ei ainoastaan loukkaa tunteitamme, mutta myös muuttaa perusteellisesti kansakunnan luonnetta, mikä taas johtaa väkivaltaan, O’Rourke sanoi toimittajille ammuskelun uhreja hoitavan sairaalan edessä El Pasossa, jonne riensi keskeytettyään kampanjakiertueensa.– Viharikokset ovat lisääntyneet jokaisena kolmena hallintovuotena, jolloin meillä on presidenttinä henkilö, joka kutsuu meksikolaisia raiskaajiksi ja rikollisiksi.O’Rourke vaati lisäksi ”velvollisuutta yhdessä tehdä selväksi amerikkalaisille, mitä maassa tapahtuu sen korkeinta poliittista virkaa hallussa pitävän henkilön nimissä”.muut demokraattien presidenttikandidaatit syyttivät Trumpia vihan lietsomisesta.– Ammuskeluun syylliset ovat vastuussa teoistaan, mutta mielestäni Trumpin sanomiset ovat lietsoneet lisää vihaa maassamme, sanoi senaattori Amy Klobuchar https://www.is.fi/haku/?query=amy+klobuchar vaatien myös aselakien tiukentamista.Ehdolla oleva New Jerseyn senaattori Cory Booker https://www.is.fi/haku/?query=cory+booker sanoi Donald Trumpin olevan vastuussa tapahtuneesta.– Hän on vastuussa, koska hän lietsoo pelkoa, vihaa ja kiihkoilua.Presidenttikandidaatti, pormestari Pete Buttigieg https://www.is.fi/haku/?query=pete+buttigieg veti tapahtuneesta yhteyden valkoisen nationalismin kasvaneeseen kannatukseen sekä muukalaisvastaisuuteen, joita Trump on toimillaan edesauttanut.– Amerikka on kotimaisen terrorismin kohteena, Buttigieg sanoi Las Vegasissa.– Valkoinen nationalismi on yksi pahuuden syistä, mikä motivoi ja inspiroi ainakin joitain ihmisiä tappamaan muita amerikkalaisia. Presidentin vastuulla olisi kitkeä tällainen heti alkuunsa.talon kansliapäällikkö Nick Mulvaney https://www.is.fi/haku/?query=nick+mulvaney huomautti, että El Pason ja Daytonin joukkoammuskeluissa tekijät olivat sairaita yksilöitä, ”eikä niistä voi syyttää ketään poliitikkoa”.

– Tämä kansakuntaa riivaava syöpä on ollut olemassa vuosikausia ennen nykyistä (Trumpin) hallintoa.Presidentti Trump itse tuomitsi El Pason iskun ”pelkurimaiseksi teoksi”.– Mitkään asiat tai tekosyyt eivät koskaan oikeuta tappamaan viattomia ihmisiä, Trump twiittasi.Lähteet: CNN, BBC, Reuters, Fox News, ABC News