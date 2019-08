Ulkomaat

Kashmirin alueen jännitteet kiristyivät – Intia lähettänyt kymmeniätuhansia sotilaita paikalle

Terroriuhkista varoitellaan

Intian ja Pakistanin väliset jännitteet kiistellyllä Kashmirin alueella kiristyivät jälleen maanantain vastaisena yönä. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähteen mukaan Intia on lähettänyt alueelle 70 000 lisäsotilasta ja määrännyt ulkonaliikkumiskiellon.– Määräyksen mukaisesti kansan ei tule liikkua ulkona ja kaikki opetuslaitokset pysyvät kiinni. Kaikenlaiset julkiset kokoontumiset ovat kiellettyjä tämän määräyksen voimassaoloaikana, kerrotaan AFP:n saamassa lausunnossa.Yliopistot, koulut ja korkeakoulut ovat suljettuja hinduenemmistöisellä Jammun alueella. Rajoitukset koskevat myös useita muita osia muslimienemmistöisestä Jammusta ja Kashmirista, joka on Intian osavaltiona hallinnoima osa Kashmirin seudusta.Myös sähköinen viestintä alueella on katkennut. Poikki ovat tiettävästi menneet niin matkapuhelinliittymät, lankapuhelinyhteydet kuin internetkin. Ennen yhteyksien katkeamista useat aluejohtajat kertoivat Twitterissä joutuneensa kotiarestiin.Intian hallitus varoitti perjantaina terrorismin uhasta ja kehotti turisteja poistumaan Kashmirin alueelta välittömästi. Tuhannet turistit ja opiskelijat yrittivät kiireessä saada paikkoja Kashmirin alueelta poistuvista liikennevälineistä, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina.Jammun ja Kashmirin osavaltion paikallishallinto on varoittanut terroriuhkista hindupyhiinvaeltajille. Alueella on muhinut Intian keskushallituksen ja eri kapinallisryhmien välinen konflikti jo vuosikymmeniä. Intia syyttää Pakistania taistelijoiden tukemisesta.Intia ja Pakistan ovat tuoreeltaan syytelleet toisiaan rajakahakoista alueella. Kashmir on ollut kiistakapulana aina maiden itsenäistymisestä asti vuonna 1947.Alueella oli helmikuussa yhteenotto Pakistanin ja Intian välillä. Tuolloin Intia hyökkäsi hävittäjillä Pakistanin puolelle ja Pakistan teki vastahyökkäyksen.STT on aiemmin keväällä kertonut, että maat ampuivat alas toistensa hävittäjät. Yhteenotto oli yksi vakavimmista valtioiden välisistä vuosiin.