Ulkomaat

Texasin El Pason ampujaa vastaan nostettiin murhasyytteet – kuolemanrangaistus voi odottaa

FBI:n entinen johtaja: Trump käyttää rasismia hyväkseen

Trump: Vihalla ei ole sijaa maassamme

Meksiko uhkailee oikeustoimilla