Ranskalainen keksijä viiletti Englannin kanaalin yli lentolaudalla









Hurjapäinen Franky Zapata onnistui toisella yrittämällään. Zapata nousi ilmaan Sangattessa Hauts-de-Francen pohjoisrannikolla ja laskeutui lopulta Doveriin Englannin etelärannikolla.Zapata suunnitteli, että 35 kilometrin matkaan menee noin 20 minuuttia, kun keskinopeus on 140 kilometriä tunnissa. BBC:n mukaan matka kesti yhteensä 22 minuuttia. Lentokorkeus oli 15–20 metriä merenpinnasta.Viimekuinen matka jäi vajaaksi, sillä laitteen tankkaus epäonnistui kesken lennon. Heinäkuun 25. päivän yrityksessään Zapata tuiskahti keskelle taajaan liikennöityä laivareittiä.40-vuotias Zapata on entinen vesijetteilyn mestari. Hän on kehittänyt lentolaitettaan vuosien ajan. Viime kuussa keksijä esiintyi Ranskan kansallispäivän paraatin vetonaulana.