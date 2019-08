Ulkomaat

Yhdysvalloissa jo toinen joukkoampuminen vuorokauden sisään – Ohion Daytonissa 10 kuollut luoteihin

Ammuskelu tapahtui Ned Peppers -baarin läheisyydessä Daytonin Oregonin alueella.Lehden tietojen mukaan poliisi on ampunut tekijän. Vahvistamattomien tietojen mukaan poliisi etsii mahdollista toista ampujaa, joka on saattanut lähteä alueelta.Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ensimmäinen ilmoitus laukauksista tuli kello yhdeltä paikallista aikaa eli aamulla Suomen aikaa.Paikallinen poliisi kertoi Twitterissä tilanteen olevan edelleen käynnissä.Yhdysvalloissa El Pasossa Texasissa sattuneessa ostoskeskusampumisessa on kuollut ainakin 20 ihmistä, kertoo Texasin kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Haavoittuneita on 26.Asiasta lisää hetken kuluttua.