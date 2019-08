Ulkomaat

Moskovassa odotettavissa opposition mielenosoitus – edellinen johti yli tuhannen mielenosoittajan pidättämiseen

3.8. 2:46

Moskovassa on tänään tiedossa uusi opposition mielenosoitus.

Viime viikkojen mielenosoituksissa on vastustettu päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle.



Viime lauantain mielenosoituksessa pidätettiin tarkkailujärjestön mukaan lähes 1 400 ihmistä, mikä on laajin protesteihin kohdistunut tehoisku vuosiin.



Perjantaina moskovalainen oikeusistuin määräsi viisi mielenosoituksen järjestäjiin kuulunutta aktivistia vangittaviksi. Heitä syytetään joukkolevottomuuden lietsomisesta, mistä maksimirangaistus on 15 vuotta.



Opposition mukaan mielenosoitus oli rauhanomainen.