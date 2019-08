Ukrainan ex-presidentti Poroshenko epäiltynä 13:ssa rikostutkinnassa – ukrainalaismedia epäilee, että presidentti aikoo tehdä ”Saakashvilit”

Ulkomaat

Ukrainan ex-presidentti Poroshenko epäiltynä 13:ssa rikostutkinnassa – ukrainalaismedia epäilee, että presiden

Lukuisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäiltynä yli 10 rikoksesta

Apua Yhdysvalloista

Skenario: Saakashvili