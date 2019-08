Kuusi ”ping pong -pommia” räjähtänyt eri puolilla Bangkokia, neljä loukkaantui – kaupunki isännöi turvallisuuskokousta

Ulkomaat

Kuusi ”ping pong -pommia” räjähtänyt eri puolilla Bangkokia, neljä loukkaantui – kaupunki isännöi turvallisuus

Kaupungissa on parhaillaan menossa Kaakkois-Aasian turvallisuutta käsittelevä huippukokous.

Perjantaiaamuna

Diplomaatteja kaupungissa

paikallista aikaa kuusi pientä kotitekoista pommia räjähti kolmessa kaupunginosassa eri puolilla Bangkokia Thaimaassa, kertoo paikallispoliisi uutistoimisto Reutersin mukaan.Lisäksi yhden räjähteen poliisi löysi ja teki vaarattomaksi ennen kuin se räjähti.Neljä ihmistä loukkaantui räjähdyksissä.The Guardianin mukaan pommi, joka ei räjähtänyt, oli asennettu Chaeng Wattanan hallituskompleksin lähelle kaupungin pohjoisosassa.Kolme pommia räjähti ilmajunan Chong Nonsi -nimisellä pysäkillä ja kaksi pommia Suan Luangin alueella, yhdellä kaupungin ruuhkaisimmista valtateistä, juuri ennen aamuruuhkaa.Kaksi katusiivoojaa loukkaantui lievästi valtatien räjähdyksessä. Yksi vietiin sairaalaan.Yhden pommeista raportoitiin räjähtäneen lähellä 77-kerroksista King Power Mahanakhon -rakennusta, joka on yksi kaupungin korkeimmista.Poliisin mukaan räjähteet olivat kotitekoisia pommeja, jotka laukaistiin ajastimella.AFP:n mukaan räjähteet olivat ”ping pong -pommeja”, pöytätennispallon kokoisia paukkuja, joiden tarkoitus oli pikemminkin symbolinen. Niiden oli uutistoimiston mukaan tarkoitus uhmata Thaimaan hallintoa.Kaupunki isännöi parhaillaan Kaakkois-Aasian turvallisuusneuvotteluita, jotka alkoivat keskiviikkona.Perjantaina Venäjän, Ison-Britannian, Yhdysvaltain ja Kiinan ulkoministerien on määrä tavata Bangkokissa.Thaimaan pääministerin kabinetti julkaisi lausunnon, jossa se pyytää poliisia aloittamaan tutkinnan välittömästi.– Tilannetta seurataan tiiviisti ja turvatoimenpiteitä on tiukennettu, lausunnossa todetaan.Thaimaan poliisi ilmoitti torstaina löytäneensä kaksi epäilyttävää pakettia neuvottelupaikan läheltä. Poliisi evakuoi alueen ja paikalle kutsuttiin pommiryhmä. Pakettien todettiin olevan vaarattomia.Poliisin mukaan kaksi miestä pidätettiin.