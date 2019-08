Miksi Siperiassa palaa? – Venäjän valtavia metsäpaloja yritetään tukahduttaa keinosateilla ja shamaanien loitsuilla

Ulkomaat

Miksi Siperiassa palaa? – Venäjän valtavia metsäpaloja yritetään tukahduttaa keinosateilla ja shamaanien loits

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Miksi palaa ja kenen syy?









Miksi paloihin ei reagoitu aiemmin?





Uhkaako katastrofi?