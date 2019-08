Ulkomaat

Venäjän neljä laivastoa harjoittelevat Itämerellä – professori: harjoitellaan kovaa sotaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laivastojen yhteenpelaamisen harjoitus





Harjoituksia ympäri maata

Puolustusvoimat tarkkailee