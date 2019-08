Ulkomaat

Ensin iski itsemurhapommittaja, sitten ohjus – noin 50 ihmistä kuoli Jemenissä

Konfliktissa valtava määrä uhreja

Jemenissä ainakin 49 ihmistä on kuollut Adenin kaupungissa ja sen lähettyvillä tehdyissä iskussa, kertoo maan terveysministeriö. Monet uhreista olivat poliiseja.Kahdessa iskussa loukkaantui lisäksi ainakin 48 ihmistä.Kapinalliset tekivät ohjusiskun Adenin kaupungin länsipuolella sijaitsevaan armeijan leiriin, kertoo lääkärilähde.Huthikapinalliset ovat ilmoittaneet tehneensä al-Jalan leiriin kohdistuneen ohjusiskun. Kapinallisten mukaan iskussa käytettiin lennokkia ja ballistista ohjusta. Al-Jala sijaitsee noin 20 kilometrin päässä Adenista.Leirissä oli iskuhetkellä käynnissä paraati vastavalmistuneille kadeteille, jota korkeammat komentajat valvoivat. Ohjus osui viiden metrin päähän katselutasanteesta ja yksi korkeampi komentaja oli kuolleiden joukossa.Adenissa on tehtiin tänään myös toinen isku, jossa jihadistinen itsemurhapommittaja räjäytti ajoneuvon poliisiaseman ulkopuolella aikaisin aamulla. Sheikh Othmanin kaupunginosassa sijaitsevan aseman edessä oli iskun aikaan kokoontuneena lukuisia poliiseja.Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoi ottaneensa pommi-iskun jälkeen Adenissa sijaitsevaan kirurgiseen sairaalaansa hoitoon 16 loukkaantunutta. Järjestö kertoo, että kaksi sairaalahoidosta olevista on kriittisessä tilassa.Kaupungissa oli vallinnut suhteellinen rauha jo noin vuoden päivät ennen tämänpäiväisiä kaksoisiskuja. Molemmat iskut kohdistuivat Arabiemiraattien tukemiin poliisivoimiin.Aden on Jemenin hallinnon joukkojen ja sitä tukevan saudijohtoisen koalition hallussa. Maan pääkaupunki Sanaa on sen sijaan kapinallisten otteessa.Adenin satamakaupungissa on myös al-Qaidan ja Isisin sunniääriajattelijoita, jotka ovat kertoneet tehneensä viime vuosien iskut. Muun muassa viime vuoden helmikuussa kaksi ihmistä kuoli Adenissa itsemurhapommittajan iskussa.Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut vuoden 2015 jälkeen huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä.Lisäksi yli 24 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa. Määrä vastaa noin kahta kolmasosaa maan väestöstä.