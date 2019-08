Koululaiset selvittivät toisen maailmansodan ensimmäisen uhrin kohtaloa – ”Hitlerille haluttiin antaa syy aloittaa sota”

Ulkomaat

Koululaiset selvittivät toisen maailmansodan ensimmäisen uhrin kohtaloa – ”Hitlerille haluttiin antaa syy aloi

Syyskuussa

https://www.is.fi/haku/?query=franz









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Lue lisää Gleiwitzin rajavälikohtauksesta ja Hitlerin hyökkäyksestä Puolaan Ilta-Sanomien uudesta painetusta erikoislehdestä Toinen maailmansota. Lehti on myynnissä rajoitetun ajan yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.