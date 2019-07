Ulkomaat

Tatuointeja, kaluttu luu ja huima löytöpalkkio – lokin viemäksi kerrottu pikkukoira on edelleen kateissa

Häirikkö väitti keittäneensä koiran

Katolta löytynyt luu ehti säikäyttää Hillin

Asiantuntijoilla vaihtelevia näkemyksiä