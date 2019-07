Ulkomaat

Eurooppalaisia turisteja löytyi kuolleina Alaskassa sijaitsevasta järvestä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on löytänyt kolmen matkailijan ruumiit Yhdysvaltain Alaskan osavaltiossa sijaitsevasta järvestä tiistaina, uutisoi Reuters.Kaikkiaan kolme ihmistä, 62- ja 67-vuotiaat miehet sekä 67-vuotias nainen olivat melontaretkellä puhallettavalla veneellä Valdez Glacier -järvellä. Kaikilla oli yllään pelastusliivit, Valdezin poliisi kertoi.Kuolemien syytä tutkitaan. Poliisi epäilee veneilyonnettomuutta.Poliisi on tunnistanut uhrit, mutta heidän henkilöllisyys pidetään salassa.Anchorage Daily News kertoi matkailijoiden olevan saksalaisia.Järvi on suosittu matkailukohde ja se tunnetaan upeista näkymistään ympäröiville vuorille ja läheiselle Valdez-jäätikölle.Järvi sijaitsee lähes 200 kilometrin päässä osavaltion suurimmasta kaupungista Anchoragesta.