Ulkomaat

Uimahyppy bosnialaisittain – uskaltaisitko sinä hypätä tältä korkeudelta?

Bosnia-Hertsegovinan Mostarissa juhlitaan jälleen kaupungin kuuluisinta maamerkkiä, vanhaa Stari Most-siltaa, joka on listattu myös Unescon maailmanperintökohdelistalle. Amatöörisukeltajat koettelevat toden teolla rohkeuttaan, sillä pudotus sillalta alas veteen on korkeimmalla kohdalla yli 20 metriä.





Katso alla olevalta videolta, miltä pudotus veteen näyttää hyppääjän näkökulmasta.