Ulkomaat

Pienkone putosi Pakistanissa, ainakin 15 ihmistä kuollut

30.7. 3:46

Pakistan Turma tapahtui lähellä Islamabadia.

Pakistanissa ainakin 15 ihmistä on kuollut pienkoneen syöksyttyä maahan lähellä pääkaupunki Islamabadia, kertovat pelastusviranomaiset.



Kone putosi asuinalueelle Rawalpindin kaupungissa aivan Islamabadin tuntumassa, ja turmapaikalta on toistaiseksi löydetty 15 ruumista. Kuolleista kymmenen on matkustajia ja viisi miehistön jäseniä. Lisäksi 12 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.



Lentokoneen tyyppi ei ollut tuoreeltaan selvillä.