Ainakin 52 kuoli, kun rikollisjengit selvittelivät välejään brasilialaisessa vankilassa

52 vankia on kuollut vankilamellakassa Pohjois-Brasiliassa, paikallinen viranomainen kertoi maanantaina.Mellakka liittyi rikollisjengien välienselvittelyyn. Maanantainen mellakka on jo toinen kerta kahden kuukauden aikana, kun jännitteet maan vakavasti ylikuormitetussa vankilajärjestelmässä ovat purkautuneet väkivallaksi.Tappelu Altamiran aluevankilassa alkoi paikallista aikaa aamuseitsemän aikoihin, kertoi Paran osavaltion paikallishallinnon vankiloista huolehtiva viranomainen AFP:lle. Mellakka saatiin lopetettua puoliltapäivin.Kaksi vartijaa otettiin panttivangiksi tunteja kestäneen tappelun yhteydessä, mutta heidät vapautettiin.Brasilialaiset tv-kanavat näyttivät vankilasta videokuvaa, jossa sankka musta savu nousi vankilakompleksista ja ihmisten nähtiin istuvan rakennuksen katolla. Toisissa kuvissa näkyi, kuinka rakennuksen sisällä lieskat ylsivät melkein kattoon.– On todennäköistä, että monet vangeista ovat kuolleet tukehtumalla savuun, viranomainen kertoi.Hänen mukaansa kuolonuhrien määrä voi vielä nousta.Vaikka vankien uskotaan kuolleen savuun, oli väkivalta vankilassa varsin raakaa. Muun muassa 16:lta vangilta oli katkaistu kaula.Vankeja kaksinkertaisesti kapasiteettiin nähdenon suunniteltu 200 vangille, mutta viranomaisen mukaan vankilassa pidettiin tapahtumahetkellä noin 300 vankia.Tilanteet kärjistyivät väkivaltaisiksi Altamiran vankilassa myös viime vuoden syyskuussa. Tuolloin ainakin seitsemän vankia kuoli.Tämän vuoden toukokuussa ainakin 55 vankia kuoli naapuriosavaltion vankiloissa tapahtuneissa tappeluissa. Väkivaltaisuuksien kerrottiin liittyvän huumeita kauppaavien jengien keskinäisiin kahinoihin. Valtaosa uhreista oli tapettu tukehduttamalla, paikallishallinto kertoi tuolloin.Brasilialla on maailman kolmanneksi eniten vankeja. Maan vankilajärjestelmässä oli virallisten tilastojen mukaan vuoden 2016 kesäkuussa yli 720 000 vankia, mikä on reilusti yli kapasiteetin. Vankiloihin arvioitiin samana vuonna mahtuvan yhteensä alle 370 000 vankia.Kaikkein eniten vankeja on Yhdysvalloilla ja sen jälkeen Kiinalla.