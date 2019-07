Ulkomaat

Britannia kieltäytyy tankkeri­vaihto­kaupasta Iranin kanssa – toi uuden sota-aluksen alueelle

Britannian

Brittien kehittynein sota-alus saapui Persianlahdelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yhdysvalloilla vastaavia suunnitelmia