Ulkomaat

Käänne Kyproksella: poliisi uskoo, ettei joukkoraiskausta tapahtunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

19-vuotias brittinainen syytti viime viikolla 12 israelilaispoikaa joukkoraiskauksesta hotellissa suositussa lomakohteessa Aya Napassa Kyproksella. Seitsemän poikaa on ollut pidätettyinä yli viikon.Nyt Kyproksen poliisi kertoo epäilevänsä naista väärän lausunnon antamisesta.– Kaikki seitsemän israelilaista on vapautettu, kertoo poliisin edustaja Guardianin mukaan.– Nuori nainen viedään oikeuteen huomenna aamulla.Nainen väitti, että hänet oli joukkoraiskattu keskiviikkona hänen hotellillaan. Poliisi pidätti seuraavana päivänä 12 israelilaispoikaa, joista osa on alaikäisiä. Ennen toista oikeudenkäyntiä pojista viisi vapautettiin, ja he palasivat Israeliin. Syytteitä poikia vastaan ei nostettu, koska osa heistä on alaikäisiä.Kypros on brittituristien keskuudessa hyvin suosittu: siellä vierailee yli miljoona brittiä vuodessa. Myös israelilaisia turisteja käy paljon.