Ulkomaat

New Yorkissa yksi kuoli, kun kaksi miestä avasi tulen naapuruston korttelijuhlissa

28.7. 16:06

Yhdysvallat 38-vuotias mies sai surmansa.

Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut ja 11 loukkaantunut New Yorkissa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa, kertovat kansainväliset mediat.



CNN:n mukaan poliisi kertoo, että ampumisen uhrit vietiin paikalliseen sairaalaan, jossa 38-vuotias mies kuoli saamiinsa vammoihin.



Ampuminen tapahtui puistossa Brownsvillen naapurustossa Brooklynissa. New York Postin mukaan ampuminen alkoi hieman ennen iltayhtätoista lauantaina paikallista aikaa. Puistossa oli juuri päättymässä vuosittainen kaksipäiväinen juhlatilaisuus. Postin mukaan kaksi aseistettua miestä iski naapurustojuhlaan.