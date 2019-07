Trumpin hallinto aloittaa teloitukset pitkän tauon jälkeen: Käytössä yksi myrkky – heidät teloitetaan ensimmäisenä

Ulkomaat

Trumpin hallinto aloittaa teloitukset pitkän tauon jälkeen: Käytössä yksi myrkky – heidät teloitetaan ensimmäi

Yhdysvaltain





Oikeusministerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kuolemanrangaistus





Yhdysvalloissa













Kritiikkiä





Ihmisoikeusjärjestöjen