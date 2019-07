Ulkomaat

Tutkinta: Pelätyt puolisotilaalliset joukot osallistuivat iskuun, jossa kuoli lukuisia Sudanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tarkoitus oli tyhjentää leirin viereinen alue”

Tutkinnan johtaja esitti eri uhriluvut