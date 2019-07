Ulkomaat

Hellevetti irti: Euroopan ennätyksiä rikkova lämpöaalto pyyhkii Pohjoismaiden yli aina Grönlantiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpö sulattaa jäätä lähipäivinä

Jäätä sulanut 100 gigatonnia liikaa