Ulkomaat

Isä unohti kaksosvauvat kuumaan autoon New Yorkissa – löysi töistä palattuaan lapset kuolleina

Kymmeniä lapsia kuolee vuosittain autoihin unohdettuina

Kaksosvauvat kuolivat perjantaina New Yorkissa Yhdysvalloissa, kun lasten isä jätti heidät kuumaan autoon työpäivän ajaksi, kertoo New York Times. Mies oli mennyt aamulla töihin paikalliseen sairaalaan. Työvuoronsa jälkeen mies oli ehtinyt ajaa autoa hetken, kun hän tajusi lasten olevan autossa, poliisi kertoo.Isän kerrotaan nousseen autosta kiljuen.Ohikulkija soitti neljän aikaan iltapäivällä poliisille ja kertoi, että lapset olivat lakanneet hengittämästä. Saapuessaan paikalle poliisi totesi lapset kuolleiksi. Lehden mukaan poliisi vei miehen kuultavaksi.New Yorkissa on kärsitty viime viikkona helleaallosta. Viranomaiset ovatkin lehden mukaan muistuttaneet vanhempia olemaan tarkkana, etteivät lapset unohdu autoon.Kids and Cars -järjestön mukaan Yhdysvalloissa kuumuuden takia kuolee vuosittain kymmeniä lapsia, jotka on jätetty lukittuihin autoihin. Järjestön sivujen mukaan tänä vuonna 23 lasta on kuollut, kun heidät on jätetty kuumaan autoon.