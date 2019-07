Ulkomaat

Yhdysvaltain liittovaltio palauttaa kuoleman­tuomion: Nämä hirveät teot poikivat viidelle rikolliselle teloitu

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Daniel Lewis Lee

2. Lezmond Mitchell

3. Welsey Ira Purkey

4. Alfred Bourgeois

5.Dustin Lee Honken