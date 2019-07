Ulkomaat

Onko kuuma? Eurooppalaiset näyttävät, kuinka selviytyvät ennätys­helteiden käristyksessä – katso kuvat

Torstaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/JTijms/status/1154359294101471234

https://twitter.com/kvittozzi/status/1154333298644197376

https://twitter.com/Anth0ny_Ward/status/1154354589132632067

Näin eläimet selviytyvät ennätyshelteistä

https://twitter.com/DonkeySanctuary/status/1153938795231961093

https://twitter.com/WHR/status/1153696691465441280

uhkaa tulla mittaushistorian kuumin päivä eri kaupungeissa eri puolilla Eurooppaa.Ranskan ilmatieteen laitos Meteo France tiedotti torstaina iltapäivällä, että Pariisissa Montsourisin kaupunginosassa lämpötila on noussut 40,6 asteeseen. Lukema on korkein, mitä Pariisissa on koskaan saavutettu mittaushistorian aikana.Ennätys ei ehtinyt kauaa vanheta, sillä jo kello neljän aikaan paikallista aikaa Pariisissa mitattiin peräti 42,4 asteen lämpötila.Myös Hollannissa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa on päivän aikana on rikottu lämpöennätyksiä.Eurooppalaisten ilmatieteen laitoksien mukaan on mahdollista, että lämpötilat eri puolilla Eurooppaa jatkavat nousua vielä iltapäivän mittaan.Sosiaalisen median käyttäjät innostuivat torstaina Twitterissä jakamaan kuvia siitä, kuinka he selviävät helteistä.Amsterdamilainen kahvila keksi, miten viilentää asiakkaansa.Rohkeimmat ottivat kaiken ilon irti aurinkoisesta päivästä ja viettivät sitä helteisessä puistossa Isossa-Britanniassa.Sussexissa taas oli ruuhkaa rannoilla.Joitain piinaava lämpö pakotti riisuutumaan julkisissa kulkuvälineissä.Toiset taas siirtyivät työskentelemään viileämpiin tiloihin.Liverpoolissa ja Bristolissa viranomaiset jakoivat vettä.Karvainen alpakka viilentyi sprinklerin avulla Isossa-BritanniassaAasifarmilla eläimet saivat torstaina ruokansa jäädytettynä.