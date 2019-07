Ulkomaat

Video purkautuvasta tulivuoresta: Meksikon Popocatepetl räjäytti kaasua ja tuhkaa yli kilometrin korkeuteen

Yllä olevasta videosta voit katsoa tulivuorenpurkausta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Meksikossa sijaitseva Popocatepetl-tulivuori purkautui voimakkaasti keskiviikkoaamuna kello 8.35 paikallista aikaa. Suomessa elettiin tuolloin iltapäivää kello 16.35.Tulivuori sijaitsee noin 70 kilometrin päässä maan pääkaupungista Méxicosta.Voimakas räjähdys nostatti taivaalle kaasu- ja tuhkapylvään, joka kohosi 1 200 metrin korkeuteen tulivuoren kraatterista.Paikalliset tuntevat tulivuoren nimellä El Popo, ja se on yksi Meksikon aktiivisimpia tulivuoria. Tulivuori on ollut kuluvan vuoden aikana erityisen aktiivinen. Se purkautui viimeksi maaliskuussa, silloinkin räjähdysmäisesti.Popocatepetl on 5 426 metriä korkea, ja se on Meksikon toiseksi korkein ja koko Etelä-Amerikan viidenneksi korkein vuori.