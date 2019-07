Ulkomaat

Moskova reagoi venäläis­tankkerin kiinni­ottoon Ukrainassa uhmakkaasti: ”Toteutamme tarvittavat toimenpiteet”

ilmoitti torstaina ottaneensa kiinni venäläisen Nika Spirit -säiliöaluksen Izmailin satamassa Ukrainan Odessassa Mustanmeren rannalla.Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoi torstaina, että alus on oletettavasti ollut osallisena viime marraskuussa Kertshinsalmella tapahtuneessa välikohtauksessa.Venäjä ajautuivat vaaralliseen yhteenottoon Kertshinsalmessa 25. marraskuuta, kun kolme Ukrainan merivoimien alusta yritti päästä kapean salmen läpi Mariupolin satamaan. Venäläiset tukkivat pääsyn Kertshinsalmeen ajamalla rahtialuksen poikittain sillan syväväylälle.Tuolloin Nayma -nimellä kulkenut alus esti ukrainalaisten pääsyn Kertshinsalmen läpi.Ukrainalaisen turvallisuuspalvelun mukaan alus on jälkeenpäin nimetty uudestaan Nika Spiritiksi, jotta sitä ei tunnistettaisi.uutistoimisto TASS: in mukaan tankkerin kyydissä on ainakin seitsemän miehistön jäsentä, kaikki Venäjän kansalaisia.Moskova reagoi uhkauksiin voimallisesti. Torstaina se uhkasi Kiovaa ”seurauksilla”.– Tutkimme mitä tapahtui ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja kertoi AFP: lle.Moskova ei tarkentanut minkä luontoisista seuraamuksista on kyse.– Jos venäläisiä on otettu panttivangeiksi, on tämä tulkittava kansainvälisen oikeuden röyhkeäksi loukkaukseksi, jolla on välittömiä seurauksia, ministeriö sanoi.